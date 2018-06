"Amandine et le Gueux", découverte au Coudenberg.

Carolus V Festival, c'est Bruxelles au temps de la Renaissance. Jusqu'au mois de septembre, Bruxelles revit l’esprit de la Renaissance, avec ses innovations artistiques et scientifiques.

Dans le cadre du ce Carolus V Festival, le Palais du Coudenberg propose la pièce de théâtre "Amandine et le Gueux" du 15 juin au 1er juillet.

La pièce se jouera dans le cadre incroyable de la rue Isabelle, aujourd'hui souterraine.

1568 – Une guerre des religions sur fond d’antagonisme politique décime les Pays-Bas Espagnols et ruine des territoires autrefois les plus industrieux et riches de l’Europe. Toutes les classes sociales sont touchées. Le petits peuple, les commerçants, les bourgeois, les nobles… Ces nobles qui tentent de préserver les libertés dont jouit la population depuis les ducs de Bourgogne. A leur tête, le comte d’Egmont qui le paiera de sa vie. Au cœur de ce désastre, deux personnages que leur rang social sépare, traverseront ces drames en se soutenant d'une amitié rare et précieuse : un gueux et une jeune aristocrate. A travers eux, c’est tout un pan de notre histoire que nous revivons dans cette pièce émouvante où les sentiments sont exacerbés…

Une pièce écrite par Viviane Decuypere.

Avec Lucy Rigaux et Sebastian Vanderick

Dans une mise en scène de Benoît Strulus

Infos pratiques :

Du 15/06 au 01/07 (vendredi et samedi 20h, dimanche 19h)

Prix : 15€ -13€ euros (réduction seniors / passeport ABCD )

L'entrée se fait au 10 place Royale – 1000 Bruxelles

Réservation : +32 (0) 476 80 67 06 - +32 (0) 495 20 67 00 - infos.lareplique@gmail.com