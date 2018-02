À Films Ouverts : le cinéma pour l'interculturalité, contre le racisme

À FILMS OUVERTS propose sa treizième édition.

Proposé par Média Animation, ce Festival prend place autour de la Journée internationale du 21 mars pour l’élimination de la discrimination raciale. L’édition 2018, c’est plus de 70 activités dans près de 30 villes et communes de Wallonie et de Bruxelles : une démarche décentralisée et participative rendue possible grâce aux nombreux partenaires culturels et associatifs qui se mobilisent.

L’occasion de profiter de trois sélections différentes qui offriront un beau panel de perspectives cinématographiques et de sujets de débats différents. L’objectif du festival est de promouvoir l’interculturalité en abordant en profondeur la question du racisme et en stimulant le sens critique et citoyen du public.

Cette année, le festival met l’amour à l’honneur. Au cinéma, il est une passion soudaine qui pousse à prendre tous les risques pour s’assouvir. Thème porteur des plus grands succès, d’Autant en emporte le vent à La La Land, il prend toute son ampleur dramatique lorsqu’il unit ceux que la société veut désunir. Ces dernières années, c’est la frontière des cultures qui est l’obstacle par excellence pour les Roméo et Juliette modernes. L’amour est-il le plus cinglant démenti au racisme ? Quelles sortes de tensions faut-il surmonter ? Les couples interculturels incarnent-ils le progrès ? À FILMS OUVERTS explore et interroge les films où les règles sociales sont bouleversées par les lois de l’attraction sentimentale.

Du 9 au 24 mars

Infos www.afilmsouvert.be