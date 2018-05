2050, nouveau spectacle du collectif Impulsion.

Impulsion présente son nouveau spectacle de danse qui se tiendra le samedi 19 mai à 19 h au Théâtre Saint-Michel.

Plus de 300 danseurs vous révéleront leur talent à travers des styles représentatifs de la culture hip-hop : hip-hop, afrohouse, newstyle, ragga, breakdance, dancehall, house dance, contempo … Autant de danses urbaines qui s’articuleront autour du thème " 2050 ", fil rouge de cette nouvelle édition du spectacle Impulsion.

Bien plus qu’un spectacle d’école de danse, cette soirée mettra également en valeur de nombreuses étoiles montantes et talents confirmés de la scène artistique belge. Le collectif de danseurs Impulsion sera bien sûr présent : The Cage, reconnu comme l’un des meilleurs groupes de battle en Europe ; Slayers, la compagnie d’Impulsion ; la team Junior et Nadine Baboy qui interprétera son dernier spectacle "Désintégration culturelle".

De la danse bien sûr, mais pas seulement ! Restless Jones, rappeur montant de la scène bruxelloise sera mis à l’honneur.

A l’entracte et en clôture du spectacle, un buffet oriental sera proposé ainsi que la possibilité de se retrouver autour d’un verre.

Infos: http://www.impulsion-dance.be/blog-impulsion/96-2050-le-nouveau-spectacle-impulsion

Date et heure

Samedi 19 mai 2018 à 19h

Ouverture des portes à 18h30