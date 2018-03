12ème Fête de la soupe de Laeken.

Ça va vous changer du café, découvrez un concours de soupe organisé par les habitants et associations laekenoises qui vont en profiter pour vous faire découvrir leurs meilleures recettes. Pour le plaisir de tous, des animations pour petits et grands, des artistes locaux, de la musique, sont au programme.

A vous de déguster, noter les soupes, et profiter de l'ambiance... C'est aussi l'occasion de découvrir les nombreuses initiatives du quartier en matière d'alimentation saine.

Le dimanche 25 mars 2018 de 12h30 à 17h pour la dégustation!

Où ? Sur le Parvis Notre-Dame de Laeken (5 minutes à pied de la place Bockstael, par la rue Léopold 1er)

Plus d’infos et inscription au concours :

m.kasongo@picol.be

c.coda@picol.be

Infos: www.picol.be