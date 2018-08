Yes2Day'Land Festival

Après 3 années incontestables de réussite, le Yes2Day’Land sera de retour le premier week-end de septembre sur la plaine du centre récréatif de Remouchamps (31 août, 1 et 2 septembre)

L’édition 2018 se voudra avant tout fédératrice, familiale et festive. La programmation, faite pour réunir les amateurs de bonne musique de 2 à 102 ans, se veut volontairement éclectique :

Vendredi soir : Hong Kong Star, ToDieFor, Shy’m et Kid Noize

Samedi après-midi : Le Y2DL Festival n'oublie évidemment pas les enfants et les convie TOUS l’après-midi pour un FESTIVAL des enfants entièrement gratuit pour eux ! Deux concerts sont prévus avec Rémy Bricka et Lily et les Déménageurs.

Samedi soir : 98% Maximum Soul, Emile et Images, La Folie des années 80 avec JP Mader et Cookie Dingler et Collectif Métissé.

Dimanche après-midi et soirée : un " festival de DJs " prendra possession de la plaine pour une Garden Party d’envergure le dimanche après-midi avec entre autres : Daddy K, Denix, Oli Soquette, …

Le Y2DL c’est avant tout une dynamique au service de la culture ! Pourquoi ? Parce que c’est un festival entièrement bénévole qui utilise ses bénéfices afin de financer des projets culturels au sein de toutes les écoles fondamentales tous réseaux confondus de la commune d’Aywaille ! Voici donc, s’il en fallait une, encore une bonne raison de venir faire la fête avec nous….

Horaires & tarifs : Vendredi 31 août dès 18h00 : 22€ (sur place 35€)

Samedi 1er septembre dès 14h30 : 22€ (sur place 35€)

Dimanche 2 septembre " LE JARDIN DES COULEURS " dès 13h : 12€ (sur place 18€)

Yes2DayPass 3 jours : 47 euros (sur place 60€)

Infos et réservations sur www.yes2dayland.be et www.ticketstar.be

Suivez-nous sur facebook et instagram !!