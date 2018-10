Wallonie Week-End Bienvenue... Des talents pluriels sur les ondes positives de VivaCité

Les 6 et 7 octobre 2018, les Wallons vous ouvrent leurs portes. Découvrez de multiples trésors et les richesses de leur incroyable savoir-faire. VivaCité partage l'événement avec ses auditeurs en toute complicité.

"WALLONIE BIENVENUE" et "VIVACITE" ouvriront une fenêtre sur ces Wallons qui vous accueilleront chez eux et partageront leur incroyable savoir-faire durant tout le week-end. Une palette très large de talents, de passionnés, de créateurs, de citoyens actifs vous plongeront dans leur univers en toute convivialité. De très belles bulles découvertes, de très belles rencontres, de superbes éclats de vie d'ici et d'ailleurs pour vous souhaiter la bienvenue chez eux et vous émerveiller durant tout le week-end.