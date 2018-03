Votre stage Adeps idéal à portée de clic !

Depuis plus de 60 ans au service du public, l’Adeps propose des stages de qualité pour toute la famille durant les vacances d’été : de l’éveil à la motricité pour les tout-petits, aux activités multisports pour les enfants, en passant par les stages ZAP pour les ados, sans oublier des stages pour adultes et des stages " familles "... En internat ou en externat, vous pourrez choisir parmi un panel de plus de 80 d'activités sportives dans les 18 centres en Wallonie, à Bruxelles et aux Arcs (en France).

L’agenda :

Stages sportifs d’été (infos et inscriptions) :

Pour l’internat : inscriptions dès le lundi 12 mars 2018 à 12 h

Saison d’été aux Arcs (France) : inscriptions dès le lundi 12 mars 2018 à 12 h

Pour l’externat : inscriptions dès le lundi 19 mars 2018 :

À 9 h pour le centre de Louvain-la-Neuve

À 10 h pour les 3 centres de Bruxelles

À 12 h pour tous les autres centres

Nos offres sportives :

3 à 6 ans

Éveil à motricité (3-4 ans)

Apprendre à rouler en vélo (5-6ans)

Multisports (5 ans)

6-8 ans

Multisports

Par famille de sports: sports collectifs, sports raquette, sports d’opposition, athlétisme, gymnastique, sports nautiques….

A partir de 9 ans

Une discipline particulière ou une famille de sports : sports collectifs, sports raquette, sports d’opposition, athlétisme, gymnastique, sports nautiques, sports nature….

12-17 ans

Une discipline particulière ou une famille de sports : Sports collectifs, sports d’opposition, sports raquette, sports aquatiques, sports nautiques

Zap sport : nature, aventure, danse…..

Adultes et + de 50 ans

Disciplines sportives : Voile, vol à voile…

Sport en famille (VTT, randonnée, course d'orientation, vélo Ravel, kayak, tir à l'arc, tennis, tennis de table, badminton, sports collectifs, escalade, stretching… Chaque centre sportif de l'Adeps adapte le programme en fonction des infrastructures sportives).

Les Arcs en été (vacances sportives en montagne, en France)

Randos Adeps pour les 35 – 65 ans (randonnées, bien-être, yoga, tai chi, aventure, Qi Gong)

Randonnées et sport en famille de 8 à 75 ans

Randonnées et sport pour les + de 50 ans

Treks pour les 18 - 40 ans

Séjours de sports funs pour les 18 – 40/55 ans (VTT, parapente, eaux vives,…)

Moins valides :

Handi Spécial sport : multisports (adapté au(x) handicap(s))

Infos et inscriptions :

Pour plus de renseignements, consultez les nouvelles brochures (cahiers des prix) pour les stages Adeps en internat & externat 2018 mais également pour les stages aux Arcs. Visitez notre site web et suivez-nous sur les réseaux sociaux (adeps-officiel).