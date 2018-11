Vivez une St-Nicolas croustillante!

VivaCité met le bon pain artisanal à l’honneur à l'approche de la St-Nicolas. Les maîtres boulangers-pâtissiers se lèvent à l’aube et travaillent avec cœur pour vous préparer vos pains, tartes et viennoiseries chaque jour… Ecoutez Vivacité et tentez votre chance! Vous gagnerez peut-être une Saint-Nicolas gourmande d’une valeur de 125€, avec des spécialités savoureuses offertes par les Maîtres Boulangers-Pâtissiers.

Une initiative de l’Apaq-W et la Fédération francophone de la boulangerie–pâtisserie.