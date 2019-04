Vivez "La Doyenne" ce dimanche 28 avril; une sacrée page d'histoires de grands champions et leurs superbes exploits !

Pour sa 105ème édition, dimanche 28 avril, la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège, propose une nouvelle arrivée au cœur de la ville de Liège.

Avant celle-ci, c’est 256 km de course et 11 côtes dont 9 dans les 100 derniers kilomètres qui attendent les coureurs avec l’emblématique côte de la Redoute, l’historique côte des Forges et la spectaculaire côte de la Roche-aux-Faucons.

Autre nouveauté cette année : pour la première fois, la présentation des équipes féminines et masculines sera commune. Elle aura lieu le samedi 27 avril au village de Liège-Bastogne-Liège, place Saint-Lambert à 13h30. De nombreuses animations et stands partenaires seront également proposés au public.

Rendez-vous dimanche 28 avril à Liège à 10h pour le départ de Liège-Bastogne-Liège et à Bastogne à 10h45 pour le départ de la Liège-Bastogne-Liège Femmes.

L’arrivée, elle, se jouera à Liège à proximité du Jardin Botanique entre 14h30 et 17h et nous révèlera qui succèdera à Bob Jungels, chez les hommes, et Anna van der Breggen, déjà double vainqueure de l’épreuve, chez les femmes.

Retrouvez toutes les infos sur liege-bastogne-liege.be