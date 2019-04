Vivez la 3ème Grande Fête au vélo à Bxl le dimanche 16 Juin !

​​​​​​​La Ville de Bruxelles organise la troisième édition du BXL TOUR, la course à vélo unique dans les rues de la capitale.

Depuis 2017, 3000 cyclistes se rassemblent avec enthousiasme chaque année pour relever ce défi avec brio.

Cette année, le BXL TOUR promet une édition vraiment unique car elle précédera de quelques jours seulement un autre rendez-vous cycliste, ô combien renommé : le Grand Départ 2019 du Tour de France qui prendra place à Bruxelles du 4 au 7 juillet.

Ce sera également l’occasion de célébrer deux anniversaires qui ont marqué l’histoire du vélo: les 100 ans du maillot jaune, porté 111 fois par notre grand Eddy Merckx (un record!) et les 50 ans de la première victoire du Cannibal à la Grande Boucle.

La course, dont le parcours sera précisé bientôt, traversera plusieurs communes de Bruxelles et permettra aux participants de découvrir ou redécouvrir notre magnifique capitale.

Le village BIKECITY, regroupant de multiples activités autour du vélo, de la musique et des spectacles, accueillera les coureurs après l’effort, ainsi que tous les Bruxellois et autres visiteurs souhaitant partager ce moment convivial.

Avec le BXL TOUR, la Ville de Bruxelles réaffirme également sa volonté d’encourager l’utilisation du vélo et des moyens de transports “doux”.

Infos et inscriptions : bxltour