Vivacité vous offre les toutes dernières places pour le concert complet de Bigflo & Oli au Palais 12 le 10/03 !

Après le succès phénoménal de leur premier album "La cour des grands" (disque de platine en France et disque d'or en Belgique), les deux pétillants coaches de la saison 6 de The Voice Belgique sont revenus avec un deuxième album intitulé "La vraie vie" sur lequel on retrouve les deux singles "Alors Alors" et "Dommage" diffusé en ce moment sur Vivacité !

Les deux frangins seront en live avec Vivacité le 10/03 au Palais 12 à Bruxelles et ce concert est complet.

Heureusement Vivacité vous offrira les dernières places pour ce concert évènement, vous pourrez les remporter en écoutant "Quoi de neuf" du 26/02 au 02/03 entre 16h et 19h et dans le Tip Top le Classement le samedi 03/03 entre 10h30 et 13h00 !

On compte sur vous pour être fidèles au rendez-vous !