VivaCité vous offre en exclusivité des places pour "Rendez-vous Grand-Place"

C’est dans une ambiance inédite que se déroulera la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la Grand-Place de Bruxelles ce vendredi 25 septembre, et VivaCité vous offre des places !

Dès 20h50, Typh Barrow, Lous and The Yakuza, Loïc Nottet, Tanaë, Blanche, Noé Preszow, Saule & Alice on The Roof, Charles, Delta, Claire Laffut, Caballero & Jeanjass, Suarez et Plastic Bertrand nous livreront un show musical exceptionnel.

A situations particulières, mesures particulières : cette année, la Grand-Place ne sera pas libre d’accès. Seules 400 personnes auront la chance d’être aux premières loges pour assister au spectacle, installés par tables de quatre personnes dans un style café-théâtre.