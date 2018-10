Vivacité t'invite au concert de Laurent Lamarca

Laurent Lamarca c'est d'abord un auteur et un compositeur... Son sens du partage l'amène à écrire de nombreuses chansons pour les autres (Joyce Jonathan, les Frero Delavegan,...). Il est aussi musicien (pour Camélia Jordana) mais il est surtout devenu interprète. Comme un aimant est son 2ème album, dont est extrait Le vol des cygnes, que vous avez sans doute déjà entendu sur Vivacité.

Le 17 avril, Laurent Lamarca sera en concert au Botanique et à cette occasion, Vivacité en profite pour vous offrir son dernier album et 2 places pour aller l'applaudir à Bruxelles! Ça vous tente? Répondez à 3 questions avant le vendredi 12 ocotobre midi et ce cadeau sera peut-être pour vous... Bonne chance!