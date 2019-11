Vivacité, la Ville de La Louvière et le Syndicat d'Initiative vous invitent au marché de Noël de La Louvière

Vivacité, La Louvière Centre-Ville, la Ville de La Louvière et le Syndicat d’Initiative vous présentent : le marché de Noël de La Louvière.

Une vingtaine de chalets, de délicieux produits artisanaux, des artisans créateurs, et une patinoire couverte de 250 m2 vous attendent dans une ambiance féérique et magique !

Sortez vos moufles, votre bonnet d'hiver et enfilez un manteau bien chaud : la période des marchés de Noël est lancée. A La Louvière, la place Maugrétout se métamorphosera pour accueillir, du 28 novembre au 24 décembre, le " Marché de Noël " et ses 25 chalets de bois.

Les festivités de fin d'année, à La Louvière, seront marquées par deux mots : tradition et authenticité.

Cette année sera en effet marquée par le retour de la patinoire couverte de +/- 250 m².

Le restaurant/terrasse sera également de retour avec une carte de saison (raclette, pierrade, tartiflette,…) et des soirées thématiques chaque jeudi, vendredi et samedi soir. (soirée DJ’S)

Sur le marché de Noël de La Louvière s'installera également la Maison du Père Noël.

Les moments forts :

Pour débuter les hostilités, le groupe déambulatoire " Tijuana Dixie Dan " s’engage à mettre une ambiance de folie sur le marché de Noël.

Retrouvez Père Noël accompagné de Minnie, Mickey, Anna, Elsa et Olfa le vendredi 29 novembre dès 18h30.

Les 6, 7 et 8 décembre, nous aurons l’honneur de recevoir le Grand Saint Nicolas qui offrira des bonbons aux enfants les plus sages…

Le 7 décembre, se tiendra le spectacle " Les lutins de la forêt " à partir de 15h30.

Les 7 et 8 décembre, nous auront le plaisir de recevoir le groupe " Art Jazz Band " .

Le 10 décembre, nous auront la chance d’accueillir Père Noël et le camion de Noël de COCA COLA.

Les 13 et 20 décembre, ça sera au tour du groupe " Dixie Land " de mettre le feu.

Les 13, 14 et 15 décembre, l’ASBL La Louvière Centre-Ville s’associe à Centre Action et inaugureront le Village de Noël, qui sera présent sur la Place Mansart.



Le 14 décembre à 15h30, pour les amateurs de 2, 3 ou 4 roues, nous vous proposons la Freestyle de Noël, en partenariat avec la Maison du Sport et Centre Action. La freestyle de Noël c’est quoi ? C’est une course à vélo, à trottinette, à skate board,… de 2 km Pour la modique somme de 2€, chaque participant recevra une entrée pour la patinoire, un chocolat chaud, une cougnole et un bonnet de noël. L’inscription est obligatoire et se fera le jour même sur la place Maugrétout. (lieu du départ)

Le 14 décembre au soir, nous aurons le plaisir de recevoir la société de gilles " Les Maugrétout " pour leur répétition de batterie.

Le 15 décembre, Jérémy le magicien vous fera perdre la tête avec son close up de magie.

Le 19 décembre, nous auront l’immense honneur de recevoir l’écrivain louviérois Ghislain Cloutier pour le lancement de son album " Opération N°1 – Délires bédés à La Louvière ".

Le 21 décembre à 20h, retrouvez un show d’Elvis Presley par " The King Celebration "

Les 21 et 22 décembre, vous pourrez, de nouveau, rencontrer le Père Noël.

HORAIRE du marché de Noël

Du dimanche au jeudi à 15h – 22h

Vendredi et samedi à 15h – 00h

Le village du Père Nöel (place Mansart)

Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, le Village du Père Noël s'installera sur la place Mansart, grâce à l'asbl Centre Action.

HORAIRE

vendredi de 16h00 à 24h00

samedi de 15h00 à 24h00

dimanche de 10h00 à 19h00.

Chaque week-end, vous trouverez différents artisans et leurs créations home made ! Sac à main, bijoux, savons, foulard, décorations de Noël,… bref, il y en aura pour tous les gouts et tous les âges !

Vous pourrez déguster le traditionnel vin chaud du chalet Caribou, ou bien encore des bubbles waffels, des produits Corse tels que des saucissons, de la charcuterie typique de là-bas,… Nous accueillerons aussi un chalet qui vous proposera des produits autour de la truffe, du miel,… Et bien entendu, le repas typique des périodes froides, la fameuse tartiflette !

Cette année, nous avons aussi la chance de compter parmi nos exposants, non pas 1 mais 2 auteurs louviérois ! Albert Sottiaux, qui vous présentera ses 12 romans, publié par Le Livre en papier, situé à Strépy-Bracquegnies, ainsi que Ghislain Cloutier qui nous fera l’honneur d’être présent pour le lancement de sa nouvelle BD " Opération N°1 – délires bédés à La Louvière.

De nouvelles décorations féériques et lumineuses prendront place durant ce marché de Noël.

A l'occasion du réveillon de Noël, les chalets seront ouverts dès 11 heures et ce, jusqu'à 16h. Une belle occasion de venir y boire l'apéro et de trouver vos derniers cadeaux à glisser sous le sapin.

Une belle façon de terminer en beauté ce marché de Noël !

Pour un détail plus complet, n’hésitez pas à vous abonner à notre page facebook , notre page instagram : lalouvierecentreville ou via notre site internet Internet