Venez fêtez le Vélo sous toutes ses formes le dimanche 02 juin au parc du Cinquantenaire !

Au programme : activités participatives et ludiques animées par diverses associations, conférences et témoignages de voyages « durables », « Kidz On Wheelz » avec des initiations et démonstrations pour les tout-petits…

Cette journée conviviale pour tous aura lieu au parc du Cinquantenaire et sera organisée en collaboration avec le Festival de l’Environnement qui, quant à lui, prendra place du 31 mai au 2 juin.

Activités :

Kidz on Wheelz

Manège « La Petite Fête Foraine »

Vélodrome Miniature

Cyclophone

Space-Bike

Jeu Eddy Merckx

Octos Bus

Vélo mixeur avec Swapfiets (anti-gaspillage)

Activités – Horaire :

11h – 15h: Fresque participative – avec Aurélien Nadaud

12h30 – 13h30: Daddy K7 – Bike Sound System

13h30: Balades à vélo avec Pro Vélo, Cactus, Once in Brussels and Xavier Massart

14h30 pm et 18h: concert de « La Petite Boucle »

​​​​​brusselsgranddepart