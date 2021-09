Une grande nouvelle, ça se partage… ce samedi 25 septembre, le Pass a officiellement changé de nom !

Lieu de loisirs éducatifs incontournable dans la région de Mons-Borinage, le Pass, science center framerisois, entame un nouveau chapitre de son histoire sous une toute nouvelle identité. Depuis mai 2000, l'objectif du lieu est simple : réenchanter les sciences et les technologies auprès de ses différents publics, les rendre amusantes, passionnantes, accessibles, créer des vocations en tant qu’acteur central dans la diffusion et la promotion des métiers STEM, mais aussi et surtout avant tout, provoquer des émotions ! Avec le changement de nom, la route ne s'arrête pas là, l'aventure au contraire continue ! Pourquoi ce changement de nom ? MuseumPass, Pass Visit wallonia, … au fil du temps, le terme " Pass " trop fréquemment utilisé, a perdu son sens initial : Parc d’aventures scientifiques et de société. Incompréhension de son offre auprès des publics, mauvais référencement sur le web, significations différentes dans d’autres langues… Une enquête de notoriété menée en 2019 conclut : le Pass doit changer de nom !

Quand le Pass devient SPARKOH !

© Sarko SPARK c’est l’étincelle ! Celle du savoir, celle de la découverte scientifique, celle qui brille dans les yeux de nos visiteurs, petits et grands, après une journée entière de découvertes inattendues et d’expériences immersives incroyables !

SPARK, c’est aussi la contraction de " Science " " Park ", confortant le positionnement du lieu, non pas comme un parc ou comme un musée, mais comme un lieu d’edutainment, un science center proposant une approche ludo-pédagogique des sciences et des technologies via un apprentissage par la découverte, l’expérience et le jeu.

OH! c’est la marque de l’étonnement, de la surprise, de l’émerveillement, de l’amusement, du plaisir, de la compréhension et de toute une palette d’émotions différentes générées au détour de chaque exposition interactive, de chaque expérience en atelier… de chaque aventure proposée sur le site. Une seule promesse : " Vivez des émotions scientifiquement prouvées " Science is boring… really ? Pour l’occasion, le Pass est ouvert tout le week-end, ainsi que le lundi 27 septembre pour la fête de la Fédération wallonie Bruxelles. Venez (re)découvrir son offre phare et un catalogue d’activités inédites proposées spécialement ce WE : death ride, réalité virtuelle, light painting, course de drones, grimage et échassier pour les plus petits… Et cerise sur le gâteau, pour l'occasion, l'accès est gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans ! Infos & réservation (obligatoire) : Pass Week-end original