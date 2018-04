Un voyage de rêve à l'île Maurice?

Ne manquez pas le 6-8 toute cette semaine, puisqu'on vous offre un séjour de rêve à l'île Maurice!

Une semaine à l’Ile Maurice comprenant un séjour en demi-pension de 6 nuits pour deux personnes dans un des hôtels Attitude, les billets Thalys A/R Bruxelles-Paris, les billets d’avion Paris-Ile Maurice avec Air Mauritius.

Situé à Kalodyne, sur la côte nord de l'île Maurice, proche du village de pêcheurs de Grand Gaube, l'hôtel Zilwa Attitude offre une vue panoramique sur les cinq îles du nord. Dès l’arrivée, les Family Members (membres de l’équipe) vous réserve un accueil chaleureux. Dans la langue créole, zilwa signifie " îlien ". Attaché à l'histoire et à la culture de l'île, cet hôtel 4* vous invite à une immersion au cœur de l'authenticité légendaire de ce petit coin de paradis. Son concept mauricien se décline dans l’architecture, la décoration, la cuisine et les expériences proposées.

L’hôtel vous invite à vivre des expériences inspirées des traditions locales : lever de soleil en pirogue, chasse aux trésors pour les enfants, leçon de créole et bien d’autres ! Ne pas manquer les expériences Otentik Dinner, le repas authentique chez l’habitant pour une immersion dans le quotidien d’une famille mauricienne, Otentik Cuisine, le cours de cuisine, et l’application de géolocalisation Otentik Discovery, pour découvrir les meilleurs adresses de Street Food de la capitale! Sans oublier les activités ludiques et relaxantes pour tous : le mini club Ayo le Dodo installé dans un bateau restauré, le centre nautique, le Spa Vilaz Masaz et pour s’évader, Ti Zil et Gran Zil, deux îlots privés, encore sauvages.

Zilwa Attitude est l’adresse idéale pour des vacances riches en émotions et plaisirs, en rencontres, découvertes et partage ; pour se ressourcer ou juste prendre le temps.