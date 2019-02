Un petit week-end en amoureux rien que pour vous... C'est cadeau !

Le 14 février mettra plein de papillons en vos coeur en toute complicité : écoutez VivaCité et décrochez votre cadeau de Saint Valentin... Nos animateurs vous chouchouteront comme jamais.

Et ... A chacun ses plaisirs !

Wekendesk.be et VivaCité, c'est juste le mariage parfait pour votre plus grand plaisir !

Nous vous offrons un week-end romantique pour vous et votre chéri(e) comprenant un court séjour tout près de chez vous avec une charmante attention : (une bouteille de cava, les pétales de rose, des chocolats, etc.) ou une activité bien-être.

L'escapade en amoureux avec dîner inclus vous séduit visiblement ?

Vous êtes fan des 1001 saveurs qui pimentent votre séjour ? Cap sur l'Hôtel Horizon de Ath Lessines alors !

Une magnifique chambre standard vous attend ainsi qu'un buffet petit déjeuner compris, une bouteille de Cava, le repas 3 services et le must du must : l'ambiance romantique de circonstance !

Wekendesk.be