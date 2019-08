Un moment inoubliable à ne surtout pas manquer ce 17 août au domaine de Beloeil. "

Une soirée somptueuse!

Poussez les portes du château et venez prendre part aux féeries de Beloeil.

Une nouvelle création éblouissante dans les airs, sur les eaux et sous les étoiles orchestrée par Luc Petit !

Emporté par de puissantes et angéliques mélodies baroques, perdez-vous dans les méandres végétaux du domaine de Beloeil. Dans cet écrin somptueux, un spectacle unique sur les traces de Molière, mêlant tous les arts de la scène et de la rue pour réjouir petits et grands, vous attend. Légendes fantastiques, danses envoûtantes, personnages magiques, bestiaire atypique et acrobaties modernes feront partie de cette nouvelle édition. Un événement exceptionnel qui vous plongera plus loin dans les mystérieux secrets de notre Versailles belge !