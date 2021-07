TotalEnergies 24 Heures de Spa : le sommet mondial des courses de GT

C’est incontestablement l’une des épreuves majeures de sport automobile en Belgique, mais aussi la plus grande course au monde réservée aux GT. Pour leur 73e édition, les TotalEnergies 24 Heures de Spa vont de nouveau faire vibrer tous les fans de compétition. Avec 60 voitures de Grand Tourisme au départ, neuf marques prestigieuses et au moins 20 équipages revendiquant la victoire, la lutte promet d’être grandiose.

© TotalEnergies 24 Heures de Spa

Porsche a remporté les deux dernières éditions, mais la concurrence est particulièrement affûtée. Chacun des constructeurs voulant accrocher son nom au palmarès a fait appel à ses pilotes officiels et les plus grands spécialistes des courses de GT seront tous dans les Ardennes pour une course se déroulant du 29 juillet au 1er août, avec un départ donné le 31 à 16h30.

Outre Laurens Vanthoor, vainqueur en 2020 avec Porsche, trois autres pilotes belges viseront directement la victoire dont Maxime Martin (équipier de Laurens chez Porsche), Dries Vanthoor et Charles Weerts (associés sur une Audi de l’équipe belge WRT). De plus, Bertrand Baguette (Lamborghini), Louis Machiels (Ferrari) et Baptiste Moulin (Lamborghini) seront des candidats au succès dans leur catégorie (Pro-Am ou Silver Cup).

Après un report automnal en 2020 pour cause de crise sanitaire, le double tour d’horloge belge retrouve sa place au cœur de l’été. La grande classique de l’endurance verra aussi, pour la première fois depuis fin 2019, le retour du public sur les abords du Circuit de Spa-Francorchamps. Les conditions dépendent certes des règles actuellement en vigueur, mais il n’empêche que rien ne remplace l’expérience visuelle et sonore que propose une telle course.

Pour ceux qui ne pourraient pas être sur place, la RTBF proposera un direct intégral sur RTBF Auvio en plus de plusieurs émissions en direct sur TIPIK avec le point sur la course, des analyses et des invités.

Plus d’infos et tickets : www.totalenergies24hours.com