Total 24 Hours of Spa 2018

L'édition 2018 des Total 24 Hours of Spa, l’épreuve phare de la Blancpain GT Series sera plus unique que jamais. Le samedi 28 juillet, l'épreuve la plus populaire du calendrier belge vivra son 70ème départ, avec les GT les plus convoitées au monde sur la grille, toutes en lice pour gagner l'un des trophées les plus prestigieux de la planète du sport automobile. Ces pur-sang, pilotés par les meilleurs pilotes GT du monde, défendront les couleurs des 13 constructeurs automobiles les plus prestigieux.

La 70e édition sera consacrée au riche passé de l'événement qui, en 2017, a été indécis jusqu’à la fin, avec cinq voitures qui se sont battues pour la victoire jusqu'au dernier tour!



Mais les Total 24 Hours of Spa ne sont pas seulement une course spectaculaire, ce sont aussi des courses de support de prestige et la possibilité pour toute la famille de profiter des animations dans la Fanzone. Les jeunes et les moins jeunes apprécieront certainement l'atmosphère, en plus de pouvoir assister au concert exclusif du samedi soir.