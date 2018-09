Depuis ce 1er septembre 2018 , en interdisant tous les sacs en plastique léger, Bruxelles va plus loin vers le zéro déchet. Participez à la réduction des déchets plastiques dans la capitale en emportant dès aujourd’hui partout et toujours avec vous vos contenants réutilisables. Adoptez le sac réutilisable et surtout ne l’oubliez plus : vous finirez bien par y penser !

