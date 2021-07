Sur la route des vacances, toutes les 2h, prenez l’aire !

Lors d’un long trajet, n’oubliez pas de marquer une pause toutes les 2h sur une aire, où de nombreux services pratiques vous attendent !

UNE PAUSE, POUR LA SECURTIE DE TOUS

En Europe, la fatigue jouerait un rôle dans 20 à 25% des accidents de la route et serait responsable d’un quart des accident mortels sur autoroute.

Une route longue et monotone favorise l’apparition de la somnolence au volant dont les effets sont comparables à ceux de l’alcool : perte des réflexes et de l’attention, augmentation du temps de réaction, difficulté à maintenir sa trajectoire et sa vitesse constantes.

Soyez attentif aux symptômes : difficultés à maintenir la tête droite, bâillements à répétition, lourdeurs des paupières et picotements dans les yeux, raideurs du dos et de la nuque, hallucinations, pertes de mémoire (ne pas se souvenir des derniers kilomètres parcourus), apparitions de " micro-sommeil "…

Augmenter la radio, ouvrir la fenêtre, prendre une boisson énergisante, sont de fausses bonnes idées, puisque l’effet en sera très ponctuel.

Il est donc essentiel de marquer une pause toutes les 2 heures ou dès l’apparition des premiers signes de fatigue.