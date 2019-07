Sur la route de vos vacances avec Ethias

Cet été et depuis 10 ans, l’équipe RTBF Mobilinfo et le Mobicoptère Ethias survoleront une fois de plus les autoroutes du pays afin de vous informer au mieux de vos conditions de circulation.

Si vous partez à la mer, en direction du Luxembourg ou de la France, écoutez les flashs mobilinfo sur VivaCité pour éviter les bouchons inutiles. Le Mobicoptère Ethias et RTBF Mobilinfo vous guide sur la route des vacances entre le 28/06 et le 25/08/2018.

Des interventions RTBF Mobilinfo seront diffusées depuis un hélicoptère " Ethias " sur 3 radios :

La Première, VivaCité et Classic 21.

- 7 vendredis : les 28 juin, 5, 12, 19 & 26 juillet / les 2 & 09 août 2019

- 2 dimanches : les 18 & 25 août 2019, jours de grands retour de vacances

Dans le cadre des départs en vacances qui occasionnent invariablement des ralentissements, la veille des weekend, souvent propices aux départs, RTBF Mobilinfo et son hélicoptère survole les principaux axes du pays afin d’informer les auditeurs en temps réel de ce qui se passe sur la route des vacances.

En matière d’info-trafic, pour récolter des informations, le service info-trafic de la RTBF dispose du numéro gratuit: le 0800/48 400 ainsi que d’un numéro sms : le 3262.

Il est toutefois important de rappeler qu’il est interdit de téléphoner ou d’envoyer un sms lorsque vous êtes au volant! Cela ne peut se faire que lorsque le véhicule est à l’arrêt ou par l’un des passagers.

Info Trafic Europe : les prévisions