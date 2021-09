SpaItalia : le dimanche 26 septembre sur le Circuit de Spa-Francorchamps…

Pas de doute, en Italie, on a l’auto et la moto dans le sang !

Ferrari , Maserati, Alfa Romeo et tutti quanti sur quatre roues, Ducati , Vespa et tant d’autres sur deux roues.

Une journée pas comme les autres , au cours de laquelle le public en prendra plein la vue sur la piste et dans les paddocks. Entre les runs libres, les différentes parades dont celle célébrant les 75 ans de ce phénomène de société qu’est la Vespa de Piaggio , les expositions statiques dans le paddock et le rassemblement d’innombrables clubs sur deux et quatre roues, il y en aura pour tout le monde.

D’autant que les plus belles automobiles auront la possibilité de se retrouver dans le cadre d’un véritable concours d’élégance organisé à même le paddock endurance. Intitulé Ma-Fra Best of Show, ce concours permettra à un jury spécialisé de désigner ses coups de cœur parmi les oldtimers, youngtimers et véhicules contemporains.

Pour les amateurs de sensations fortes, des baptêmes de piste en Ferrari 488 Challenge de compétition sont prévus, tandis qu’un Ducati Village permettra de passer en revue l’ensemble de la gamme de la célèbre marque de Bologne…

L’Italie, c’est aussi une ode au bien boire et bien manger. Pour cette édition 2021 du Shell SpaItalia, un village de bouche permettra ainsi la découverte ou redécouverte de délices de nature à faire naître une atmosphère de dolce vita…

Bref, en une journée, c’est l’Italie motorisée qui prendra d’assaut le Circuit de Spa-Francorchamps.

Infos : spaitalia

Ci vediamo a Spa !