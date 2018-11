Salon Habitat

HABITAT ouvrira ses PORTES au public le samedi 24 novembre à 13h jusqu’au 2 décembre 19h. Pendant 9 jours, HABITAT mettra à l’honneur la construction, la décoration, l’énergie et l’aménagement. Plus de 200 exposants seront rassemblés sur 14.000m² et vous attendent pour vous présenter leurs solutions, leurs nouveautés, leurs produits.

Dans chaque halle, une thématique sera développée:

Halle 1 : la construction et la rénovation.

Halle 2 : l’aménagement intérieur, la décoration.

Halle 3 : les parachèvements, les services liés à l’acquisition d’un immeuble.

Halles 4 et 5 : les aménagements extérieurs, les terrasses…et l’Energie.

Vos 5 journées à thème :

Dimanche 25 novembre : JOURNEE BATI-INFO. Informations, conseils gratuits, conférences auprès de spécialistes neutres pour vous aider dans votre projet de construction, de rénovation ou d’améliorations énergétiques.

Mardi 27 novembre : JOURNEE LES DEBROUILLARDES. Les Débrouillardes proposent deux ateliers d’initiation à l’électricité et à la plomberie.

Jeudi 29 novembre : JOURNEE LOGIC-IMMO

Vendredi 30 novembre : JOURNEE DE L’ENERGIE a vec LIEGE-ENERGIE ASBL ( www.liegeenergie.be ). Présentation de la Thermographie Aérienne à LIEGE. Si vous souhaitez consulter la photo thermique de votre toiture et si votre logement se situe au code postal de 4000 à 4032, alors inscrivez-vous dès à présent et prenez rendez-vous par mail à INFO@LIEGEENERGIE.BE . aisant mention de

Samedi 1er décembre : JOURNEE IMMOVLAN. Les équipes de VLAN et les professionnels du secteur vous informent sur les questions liées à la vente et la location de l’immobilier.

HABITAT, c’est aussi LE rendez-vous annuel, en région wallonne où tous ceux (et celles) qui ont un projet de construction ou de rénovation se rencontrent pour discuter avec des professionnels et des spécialistes, qu’ils soient promoteurs, architectes, chauffagistes,…

En pratique :

Du 24 novembre au 2 décembre. Halles des foires de LIEGE.

Horaires : de 13h à 19h sauf le vendredi 30 novembre nocturne jusqu’à 21h

Entrée : 8 € – gratuit pour les moins de 12 ans.

Entrée gratuite pour les dames le mardi.

Entrée -50% (site web et presse partenaire du salon)

Vente de tickets en ligne sur www.salonhabitat.be (5€)

Infos : 04/228.77.67 – salonhabitat@liegeexpo.be

Un plan et un catalogue sont également à disposition pour vous faciliter votre visite.