Salon Bois & Habitat

Construire, rénover, aménager : le bois plus tendance que jamais pour tous vos projets !

Du 23 au 26 mars, Bois & Habitat vous fixe rendez-vous dans les allées de Namur Expo ! Unique en Belgique (et même en Europe), le salon fêtera cette année sa vingtième édition : une longévité qui prouve que le bois a plus que jamais le vent en poupe !

Avec ses 180 exposants et son vaste programme de conférences, le salon vous propose de (re)découvrir tous les atouts du matériau bois pour vos projets de construction, de rénovation, d’extension, d’aménagement ou encore de décoration. Performances techniques, matériau durable et valorisant nos ressources et savoir-faire régionaux, indéniable cachet esthétique… Le bois ne manque pas d’avantages et vous séduit de plus en plus !

Profitez du salon pour concrétiser vos projets et faire le plein d’informations, de conseils et d’inspiration…

· Posez toutes vos questions aux experts indépendants de l’Espace Info Bois, qui rassemble toutes les fédérations de la Filière Bois wallonne.

· Choix du système constructif, isolation acoustique, risques de surchauffe, auto-construction, bardages extérieurs, châssis… Profitez des éclairages apportés par les spécialistes et acteurs du secteur en assistant aux conférences programmées le samedi 24 et le dimanche 25 mars sur une multitude de thèmes.

· Trouvez l’inspiration en parcourant le Square des Designers ou l’exposition " Architecture et Bois ".

· Tentez votre chance au concours organisé en collaboration avec le label PEFC et Bois Antique, mettant en jeu deux superbes tables " sur mesure " en chêne massif.

En pratique

Namur Expo – Av. Sergent Vrithoff, 2 – 5000 Namur

Vendredi 23 mars : de 10h à 21h (nocturne)

Samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 mars : de 10h à 19h

Liste des exposants et programme complet sur www.bois-habitat.be

Réservez votre entrée en ligne : réduction de 4€ !