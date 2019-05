Rendez-vous le samedi 11 mai au Marathon International et au Semi-Marathon de Namur : le marathon durable !

Le Marathon International de Namur et le Semi-Marathon de Namur sont une occasion unique de découvrir la Ville en participant à une course mythique au cœur de la capitale wallonne

Il est à la fois un défi sportif dans un cadre unique à la confluence de la Meuse et de la Sambre, un événement familial et populaire accessible à toutes et tous et une attraction touristique par la découverte d’une capitale historique et culturelle aux multiples visages.

Le défi personnel se conjugue avec une excursion dans la ville conduisant les sportifs à battre le bitume sur les rues et les endroits les plus prestigieux de notre capitale : les quais de Meuse et de Sambre, le centre historique, les vues imprenables sur la citadelle, la Cathédrale Saint-Aubain, l’architecture des bords de Meuse, le Gouvernement wallon (surnommée l’Elysette) et le Parlement de Wallonie.C