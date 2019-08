Rendez-vous le dimanche 18 août à Ans-Alleur

; - © Tous droits réservés

Avec plus de 400.000 visiteurs depuis sa création, le Solidairs Day est devenu le rendez-vous incontournable pour toutes les familles.

Pour sa 12è édition, le Solidaris Day vous réserve encore des surprises !

Au menu de cet événement entièrement gratuit, des dizaines d’ animations interactives et ludiques, des initiations sportives, du théâtre de rue, des concerts pour enfants mais aussi plein de nouveautés avec des activités centrées sur l’environnement et le développement durable.

Pour les sportifs, le jogging du Solidaris Day (2.3km, 7.5 km et 12.5 km) leur fera découvrir les charmes de la belle commune d’Ans.

Et, pour clôturer la journée en beauté, rendez-vous avec Pierre Theunis et son Music all !

Venez faire la fête avec nous le dimanche 18 août à partir de 10h, vous ne serez pas déçus !

Toutes les infos sur solidarisday