Rendez-vous le 5 janvier pour la 2e édition de la Brussels Universities Cyclocross

La 7e manche du DVV Verzekeringen Trofee se déroulera sur les terrains de la Vrije Universiteit Brussel et de l’Université libre de Bruxelles (campus Etterbeek). Entre les nombreux auditoriums et les espaces verts de la VUB et de l’ULB, le gratin de la discipline trouvera un terrain de jeu plaisant et varié pour y démontrer l’ensemble de ses qualités.

Le départ du Brussels Universities Cyclocross sera donné depuis un chemin qui sépare le campus de la VUB et de l'ULB. Après le coup d'envoi de l'épreuve, les coureurs vont plonger côté francophone, où les attend un parcours vallonné avec une sévère dénivellation. Les coureurs vont d'abord entrer dans un secteur boisé qui alterne montées et descentes.



Après une zone vallonnée en gazon, ils plongeront via une descente spectaculaire en direction du parcours sur le campus de la VUB. Un des pôles d'attraction du circuit. Parmi les meilleurs, ce n'est probablement pas ici que se fera la différence, mais il s'agit d'une descente où il faut oser se laisser aller. Les coureurs qui ont moins de cran descendront à pied.



Une seconde attraction pour le public sera l''amphithéâtre de la VUB, une oasis de verdure en paliers où les étudiants ont coutume de souffler entre les cours. Les coureurs y passeront à quatre reprises: à deux reprises en descente, et deux fois en montée.



Sur cette portion d'escaliers, la décision peut tomber. Les descentes peuvent s'effectuer sans problème à vélo, mais remonter sur sa selle paraît un peu plus difficile. Les marches sont sans doute un peu trop hautes." Les spectateurs qui se rendront à Bruxelles pourront parfaitement suivre le spectacle depuis le sommet de l'amphithéâtre.



Via le poste de matériel, on rejoindra l'arrivée à allure soutenue. Même s'il reste avant l'arrivée un obstacle étonnant et spectaculaire à franchir, qui fera le bonheur des coureurs techniquement les plus habiles du peloton. Celui qui franchira cette ultime difficulté en tête sera bien placé pour devenir le deuxième lauréat du Brussels Universities Cyclocross.