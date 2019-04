Rendez-vous le 28 avril pour la 11e édition des 15km de Charleroi !

La première édition avait été organisée le 14 juin 2009 sous le nom de Viva Charleroi.

Au fil du temps, l’événement est devenu un des plus grands rendez-vous running de Wallonie !

Cette année, pour le plus grand plaisir des trailers et marcheurs, un nouveau parcours de 25km en ligne est proposé entre Thy-le-Château et Charleroi.

Un tee-shirt sera offert aux 1.000 premiers inscrits sur une des 4 distances adultes (25km trail, 15km, 6km).

Les Marsupilami, de 3 à 12 ans, participeront aux 400/800 mètres.

C’est (très) beau une ville qui court !

7 bonnes raisons de participer