Rendez-vous le 12 mai pour la 11e édition des 15km de Woluwe-Saint-Lambert!

​​​​​​​Le dimanche 12 mai 2019 aura lieu la 11ème édition des 15km de Woluwe-Saint-Lambert.

; - © Tous droits réservés

La première édition, organisée le 5 mai 2009 sous le nom de Viva Bruxelles, avait rassemblé 559 coureurs.

Au fil du temps, l’évènement est devenu le plus grand rendez-vous running en famille de la capitale et rassemble près de 4.000 participants !

Le parcours mettra à l’honneur le patrimoine de la commune (parc Malou, moulin de Woluwe, jardins universitaires, promenade verte, etc.) et proposera de nombreuses animations sur les 5 parcours : 15km, 6km, courses enfants, trail/marche de 25km et … 5km dans le cœur historique de la commune.

Cette année, pour le plus grand plaisir des trailers, le 25km a été repensé afin de proposer un parcours presque 100% vert.

C’est beau une ville qui court !

6 bonnes raisons de participer