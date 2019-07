Rendez-vous du 25 au 27 juillet pour les Total 24 Hours of Spa

Un record de 72 engagés pour asseoir le statut de plus grande course GT des Total 24 Hours of Spa

Avec une phénoménale liste des engagés comprenant 72 voitures pour cette édition 2019, les Total 24 Hours of Spa confirment leur statut de plus grande course de GT au monde.

La grille de départ attendue marque un nouveau record pour l’ère GT de l’épreuve avec pas moins de onze constructeurs prestigieux représentés. De quoi démontrer une fois encore le rayonnement international de cet événement majeur, programmé cette année du 25 au 27 juillet.

Épreuve phare à la fois de la Blancpain GT Series Endurance Cup et de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, la grille accueillera de nombreuses équipes et des pilotes dont la réputation internationale n’est plus à faire. Ainsi, pas moins de 36 équipages seront engagés dans la catégorie reine (Pro), une bonne partie d’entre eux recevant le soutien officiel d’un constructeur pour cette course la plus importante de la saison.

Tous veulent briller lors de la course GT la plus disputée et la plus difficile à remporter. Les catégories Silver Cup, Pro-AM et Am Cup ne sont pas en reste et assureront elles aussi leur part du spectacle tout au long de ce double tour d’horloge.

La première séance officielle des Total 24 Hours of Spa aura lieu le mardi 23 juillet avec les Tests Bronze. Le mercredi, la traditionnelle parade dans la ville de Spa et l’incontournable séance de dédicaces marqueront la première communion avec le public.

Dès le jeudi, l’attention de tous se tournera vers la piste avec une journée bien chargée d’essais libres et qualificatifs pour les Total 24 Hours of Spa. Quant à la toujours très attendue Super Pole, elle est programmée vendredi à 18h30. La tension ira ensuite en grandissant le samedi 27 juillet avec en point d’orgue le départ de la 71e édition des Total 24 Hours of Spa à 16h30.

Dans le cadre de l’événement, plusieurs courses de support assureront aussi leur part de spectacle avec l’Eurocup Formule Renault, le Lamborghini Super Trofeo et le Championnat de France FFSA GT. De plus, la nouvelle catégorie GT2 sera lancée avec une course regroupant uniquement des Porsche 911 GT2 RS Clubsport.

Avec autant de points d’intérêts sur la piste et une offre d’animations étendue dans le Fan Village, cette édition des Total 24 Hours of Spa promet de confirmer le statut de plus grande course de GT au monde de la grande classique ardennaise.

Info & tickets : www.total24hours.com