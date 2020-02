Rendez-vous ce dimanche 23 février aux Championnats de Belgique de cross-country à Laeken

Le magnifique Parc de Laeken composera le dimanche 23 février le décor de la CrossCup à Bruxelles.

La Structabo CrossCup rend ses verdicts dimanche au Parc de Laeken.

Mais la Brussels CrossCup a également valeur de championnat de Belgique.

Le Parc de Laeken accueille dimanche la manche de clôture de la Structabo CrossCup, qui fait traditionnellement aussi office de Championnats de Belgique de cross-country. La lutte pour la victoire finale chez les messieurs promet d’être intense, cinq hommes pouvant encore espérer décrocher la timbale. Chez les dames, Hanne Verbruggen tient la corde pour empocher un premier titre.

La fin de saison de cross-country est placée sous le signe du duel entre deux cadors des labourés, à savoir Soufiane Bouchikhi et Isaac Kimeli. Bouchikhi est le champion de Belgique en titre et fut le meilleur Belge lors de la manche à Hannut. Kimeli s’était lui imposé lors des manches à Mol et Roeselare. Ils viennent tous deux de participer à un stage d’entraînement en vue du Championnat de Belgique, ce qui annonce une course passionnante à Bruxelles.

Au classement, c’est un autre Bouchikhi, de son prénom Lahsene, qui mène la danse. Le frère cadet de Soufiane a décroché sa première victoire à Rotselaar et entend signer une bonne performance dimanche.

Chez les dames, Hanne Verbruggen devrait pouvoir remporter dimanche sa première victoire en Structabo CrossCup. Mathématiquement, Verbruggen part avec plusieurs longueurs d’avance puisqu’elle peut se contenter d’une onzième place, si Sofie Van Accom s’adjuge cette dernière manche. Verbruggen devrait cependant faire nettement mieux puisqu’elle a dicté sa loi dans chacune des manches de CrossCup dont elle a pris le départ. La lutte pour les places sur le podium donnera vraisemblablement lieu à une bataille entre Van Accom et la championne de Belgique en titre Hanna Vandenbussche.