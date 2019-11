HABITAT, inspiré par et pour le public !

Le salon 2019 fait peau neuve pour cette édition anniversaire (40ième) avec une ouverture au public répartie sur 2 week-ends !

Cette nouvelle formule sur 7 jours d'ouverture (Sam-Dim-Lun & Jeu-Ven-Sam-Dim) permet la présence au salon à de plus petites structures, artisans, micros-entreprises, start-up, ... Avec un renouvellement de près de 20% de ses exposants, le salon HABITAT a déjà réussi son premier pari : présenter de nouveaux produits et enrichir le contenu de l'offre ! Ayant pour but de dynamiser d’avantage l’événement et de proposer des animations attractives, 4 journées thématiques (Bati-Info, Ethias, Liège Energie, Les Débrouillardes) sont organisées.

Le salon fête son 40e anniversaire !

Offres spéciales, animations, concours et beaucoup d’autres surprises vous attendent !

L’offre tout en un !

Là où il est souvent nécessaire de parcourir de nombreux kilomètres afin de choisir une teinte de brique, une solution chauffage, le carrelage, la cuisine, la salle de bain, … ! Là où l’on perd un temps précieux à devoir courir de droite à gauche pour finaliser les commandes ! Le salon HABITAT permet lui sur un seul et même lieu de découvrir l’ensemble des produits liés à l’habitation! Résultat : gain de temps et d’énergie, contact professionnel et rapide, mise en concurrence des produits sont autant de facilités que procure le salon !

Le meilleur, rien de moins !

Vous avez un projet de construction, de rénovation ? Vous souhaitez réduire votre facture énergétique, découvrir des nouveautés, des produits tendances, des solutions durables ? Rendez-vous à partir du samedi 23 novembre afin de découvrir cette nouvelle formule du salon HABITAT !

Du sa. 23 au lu. 25/11 et du je. 28/11 au di 1er/12

Les w-e de 10h à 18h – En semaine de 13h à 19h.

Jeudi 28/11 : soirée réservée aux professionnels et acheteurs (sur invitation via les exposants)

Entrée: 8 € – gratuit pour les -12 ans – Entrée -50% sur salonhabitat.

Infos: 04/228.77.67 – Facebook - Youtube