Rendez-vous à la 32ème édition du Belgian Open du 31 juillet au 4 août au TC Géronsart, à Jambes !

Des matchs du plus haut niveau, des activités de découverte du tennis en chaise et une ambiance de folie.

Voici ce qui attend à nouveau les spectateurs pour cette 32ème édition du Belgian Open du 31 juillet au 4 août au TC Géronsart, à Jambes.

La présence du numéro un mondial et récent vainqueur de Roland-Garros ainsi que de Joachim Gérard chez les hommes, 4 top10 chez les dames et pas moins de 8 top10 chez les quads. Cette nouvelle édition du Belgian Open réunira à nouveau la crème du tennis en chaise mondial pour un spectacle phénoménal.

Le tournoi commencera par la deuxième édition du " BO in the City ". Après s’être installé sur la Place d’Armes à Namur, le Belgian Open a décidé de s’installer cette année sur le parking du Decathlon Namur le samedi 20 juillet ! Le public sera invité à s’essayer au tennis en fauteuil.

La semaine du tournoi à proprement parler commencera ensuite le mardi 28 juillet avec la troisième édition de notre Kids Day. Cette journée sera à nouveau entièrement dédicacée aux enfants de 8 à 16 ans avec pour objectif de leur faire découvrir comment les joueurs sont parvenus à surmonter le handicap et à devenir sportifs professionnels. Cette journée est totalement gratuite mais l’inscription est obligatoire sur notre site belgianopen!

Viendra ensuite le tour de notre traditionnelle exhibition le jeudi à 19h lors de laquelle deux paires s’affronteront pour un double de folie. Elles seront chacune composées d’un joueur en chaise et d’un joueur valide et disputeront un set classique avant de jouer un super tie-break où l’ensemble des joueurs se retrouveront en chaise.

Le samedi verra les premières finales puisque les vainqueurs de double seront désignés dans l’après-midi, juste après la fin des demi-finales de simple au matin. Sous réserve de la météo, une grande activité de sensibilisation sera également proposée aux spectateurs qui pourront s’essayer au maniement de la chaise !

Enfin, le dimanche sera jour de finales pour les deux meilleurs joueurs de chaque catégorie. Les quads seront les premiers à en découdre sur le coup de 10h, avant que les dames ne prennent le relais à 13h puis les hommes à 15h. Et si vous ne savez vraiment pas vous déplacer, pas d’inquiétude ! Les finales seront retransmises en live sur notre site internet et sur Canal C !

https://www.facebook.com/TheBelgianOpen/videos/2308601706070260/