Remportez votre séjour au ski à Serre Chevalier dans Le 6-8

Dévaler les pistes, profiter des plaisirs gustatifs de la montagne, des villages pittoresques, d'un lieu chargé d'Histoire, et même d'une station thermale... Le 6-8 vous emmène dans une station hors du commun, celle de Serre Chevalier Vallée Briançon, qui fête d'ailleurs ses 80 ans d'existence en 2021.

Serre Chevalier n’est pas juste un gros village dédié au ski.

La destination s’étend sur toute une vallée, celle de la Guisane, où sont blottis 3 villages traditionnels principaux, 11 hameaux et une ville bien connue, Briançon, classée 'Ville d’Art et d’Histoire'. Ses fortifications Vauban du 17e siècle, classées au Patrimoine mondial de l’Unesco, en font notamment sa renommée : perchée au milieu des montagnes à 1326 mètres d’altitude, Briançon est la plus haute ville fortifiée d’Europe. Peu de stations peuvent se targuer d'un tel patrimoine !

Située dans les Hautes-Alpes, sous le soleil du Sud de la France, cette vallée peut même être rejointe en train de nuit, de Paris à Briançon.

Cette destination vaut donc le détour toute l'année mais en particulier cet hiver, pour les 80 ans de la station. Avec Briançon, son fort et les villages alpins, l'Histoire est omniprésente dans la vallée de Serre Chevalier, et elle remonte au moins aux Romains dont on sait qu’ils profitaient déjà des sources thermales locales.

Par ailleurs, la station vise les 50% d'autosuffisance électrique d'ici 2030, ce qui en fait une pionnière en matière d'engagement écologique.