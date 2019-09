Remportez votre lot de 25 BD des Editions Dupuis, Dargaud et Le Lombard !

Dans le cadre de l’opération " Septembre, c’est le mois de la BD ", vous pouvez tenter de remporter un lot de 25 BD des Editions Dupuis, Dargaud et Le Lombard et ainsi passer de chouettes moments avec vos héros préférés comme Léonard, Tango, Les Enfants de la Résistance, Les Schtroumpfs, L'Élève Ducobu, Emma et Capucine, Boule et Bill, Kid Paddle… Pour cela, il suffit de répondre correctement à la question suivante :