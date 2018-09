Remportez vos places pour le concert de Christine & The Queens !

C'est sans nul doute l'un des événements musicaux de cette rentrée, le deuxième album de Christine & The Queens paraît ce vendredi 21/09.

Intitulé "Chris" tout comme le nouveau nom de scène d'Héloïse, il contient déjà les singles "Damn dis-moi", "5 Dollars" ou encore "La marcheuse".

C'est dans ce cadre que nous avons rencontré Christine & The Queens !

Elle sera dans le Tip Top Le Classement ce samedi 22/09 entre 10h30 et 13h00 et dans le Tip Top La Quotidienne du lundi 24 au jeudi 27/09 entre 19h et 20h !

Soyez fidèles à ces rendez-vous car son album sera à remporter durant ces émissions, mais pas seulement !

Vivacité vous emmène au concert de Christine & The Queens ce 12 octobre à Forest National ! Pour remportez vos tickets, écoutez Vivacité et tentez votre chance ce samedi 22 dans le Tip Top, le lundi 24 et le mercredi 26 dans le 8-9 et le mardi 25 dans La Récré de Midi ! On compte sur vous !

Découvrez déjà quelques extraits d'interviews au micro de Bruno Tummers ci-dessous :