Remportez une semaine de vacances en bateau avec Le Boat

Toute la semaine du 16 au 20 mars, jouez avec VivaCité et remportez une semaine de croisière à bord d’un bateau sans permis de la compagnie Le Boat pour 2 à 4 personnes : super confort, terrasse, salle de bains. Vous aurez l’occasion de naviguer en famille ou entre amis en France, au départ d’une des bases Le Boat. L’aventure n’attend plus que vous !

A remporter : 3 locations de bateaux sans permis pour 2 à 4 personnes pendant 7 nuits, en France (hors le Canal du Midi et le Lot).

Ce lot comprend :

La location d’un bateau se conduisant sans permis (modèle " Standard ", bateau déterminé par LE BOAT), mis à disposition entre 16h et 17h30 le jour du départ, devant être restitué à 9h00 le dernier jour de la location selon conditions générales de ventes de LE BOAT,

Les draps et les serviettes de bain pour chaque passager,

L’initiation à la navigation le jour du départ,

L’assistance technique,

Les documents de croisière à bord du bateau,

Mais ne comprend pas :

Les transports A & R entre le lieu de résidence du gagnant et la base de départ et retour du bateau,

Le supplément aller-simple et le transfert de véhicule,

Les repas quotidiens, les boissons,

Le carburant du bateau, facturé au retour,

La caution à déposer au départ ou le forfait dégâts,

Les assurances notamment personnelles, le plan d’annulation,

Les dépenses personnelles,

Le nettoyage du bateau,

Et plus généralement tout ce qui n’est pas mentionné dans " ce lot comprend ".

Date de réservation

Cette location sera mise à disposition pour un départ et un retour selon les disponibilités de LE BOAT : du 21 mars au 4 avril 2020, du 11 au 20 mai 2020, du 2 juin au 4 juillet 2020, du 12 septembre à fin octobre 2020.

Pour les périodes mentionnées ci-dessus la réservation est possible deux mois avant la date de départ.

Il est possible de bénéficier de cette location entre le 4 et le 12 juillet et du 15 août au 30 Août, suivant disponibilité (qui sont non garanti, car période de haute saison) par Le Boat, en réservant :

15 jours avant la date de départ souhaitée, pour une croisière en aller simple uniquement (liste de croisières en aller simple sélectionnées par Le Boat), selon les disponibilités de LeBoat.

1 semaine avant la date de départ souhaitée, pour une croisière en aller-retour selon les disponibilités de LeBoat.

Possibilité de réserver la destination Canal du Midi – 2 semaines avant la date de départ pour un Aller-simple et 1 semaine avant le départ pour un aller-retour de LeBoat.

Période impossible à réserver même suivant les conditions ci-dessus : du 12 juillet au 14 août 2020, et du 30 août au 13 septembre 2020.

Toute location non utilisée pendant les périodes proposées sera perdue, sans compensation matérielle ou financière. Elle ne pourra pas non plus être reportée sur la saison de navigation 2020, pour quelque raison que ce soit.