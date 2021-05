Remportez un séjour dans le Piémont du Mont Sainte-Odile, en Alsace avec La Grande Evasion

Patrimoine spectaculaire et villages de charme, Route des Vins et gastronomie alsacienne, balades à vélo dans la nature; vous profiterez de tout lors de votre séjour à l’Hostellerie des Châteaux & Spa 4* , une adresse d’exception, digne représentante de l’Art de Vivre en Alsace !

Votre émission touristique "La grande évasion" vous donne rendez-vous sur VivaCité ce lundi 24 mai, de 14h à 17h, et vous offre un superbe séjour en Alsace concentré dans le piémont du Mont Sainte-Odile!

Ecoutez VivaCité ce lundi 24 mai de 14h à 17h et suivez les instructions données à l'antenne et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

Séjour offert: 1 forfait-séjour de 4 nuits pour 2 personnes en chambre double, à l’Hostellerie des Châteaux & Spa****, à Ottrott, au pied du Mont Sainte-Odile, en Alsace. Sont inclus: les petits déjeuners, l’accès au SPA de 2500 m2 et aux piscines de l’établissement.

Cet hôtel plein de charme propose des chambres et suites d’exception (certaines avec spa privé) + un spa de plus de 2500 m2 accessible à tous les hôtes, 3 piscines (dont une dédiée aux familles), un bar lounge et plusieurs restaurants, dont l’un propose une cuisine gastronomique alsacienne concoctée avec des produits du terroir.

Validité: jusqu’à fin 2022, pour toute arrivée ente le dimanche et le mardi inclus (hors week-ends fériés). Selon disponibilités au moment de la réservation.