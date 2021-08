Remportez un citytrip à Poznan avec La Grande Evasion

Direction la région de Grande-Pologne pour un citytrip 5 étoiles à Poznan, sa capitale historique, intime et branchée! La Grande Evasion vous offre le séjour ce samedi 07 août sur VivaCité.

Pour le séjour, on vous a réservé l’hôtel Sheraton Poznan, en plein centre et, pour y aller, ce n’est pas si loin en voiture, mais on vous offre les vols! Vous n’aurez plus qu’à profiter des musées insolites, des bons restos, des croisières sur la Warta, du shopping dans l’ancienne brasserie et des croissants de Saint-Martin!"