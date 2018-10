Remportez un bon d'achat de 200 euros!

A l’occasion de l’anniversaire d’Intermarché, VivaCité et Intermarché vous offre pendant tout le mois des bons d'achat de 200€ pour faire la fête.

Pour avoir une chance de remporter votre bon d’achat, écoutez Quoi de neuf chaque jour, du lundi au vendredi, entre 16h et 19h avec Olivier Duroy... L'occasion pour Candice Kother de vous donner des bons plans pour réussir votre fête de famille ou entre amis. Et pour avoir une chance en plus de gagner, rendez-vous dans Viva week-end le samedi et le dimanche matin.