Remportez les dernières places aux concerts de Roméo Elvis, Typh Barrow et Mister Cover aux Fêtes de Wallonie

Du lundi 13 au vendredi 17 septembre, VivaCité offre les seules places encore disponibles pour les concerts de Romeo Elvis et Mister Cover à Namur, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, ainsi que des Golden Ticket associant places de concert, nuit d’hôtel et une rencontre avec Typh Barrow aux Wallos de La Louvière.

Tout au long de la semaine, écoutez VivaCité pour tenter de remporter ces précieuses places et suivez les instructions qui vous seront données à l'antenne.

© BELGA

Le 8/9

Du lundi au jeudi, Le 8/9 vous offre chaque jour 2 places pour le concert sold out de Romeo Elvis à la Place Saint-Aubain de Namur, le samedi 18 septembre à 20h.

Le vendredi 17 septembre, on vous offre des Golden Tickets pour 2 personnes comprenant : les entrées au concert Sold Out de Romeo Elvis à la Place Saint-Aubain de Namur, le samedi 18 septembre à 20h + 1 nuit pour deux personnes à l’hôtel Royal Snail de Namur (Hôtel 4 étoiles) + un accès à l’espace VIP et au bar au moment du concert.

Des places pour le concert seront également à remporter chaque jour sur notre site vivacite.be dès ce lundi 13 septembre.