Remportez l'album de Patrick Bruel dans le "Tip Top" (interview vidéo) !

Si l'on met entre parenthèse son album hommage à Barbara en 2015, Patrick Bruel vient de mettre un terme à 6 ans d'attente en publiant ce 2/11 son nouvel album "Ce soir on sort".

Son dernier disque en date ("Lequel de nous") était paru en 2012, c'est dire si l'attente des fans est grande autour de ce nouveau projet !

Ils ne seront pas déçus, cette sortie sera suivie d'une gigantesque tournée dont 3 dates déjà prévues chez nous à Forest National les 28 février, 15 et 16 mai 2019.

Cet album a été annoncé par un single éclaireur ("Tout recommencer"), titre composé par Mickaël Furnon (Mickey 3D), co-écrit par Bruel lui-même et produit par l'inévitable Vianney !

C'est dans ce contexte que nous avons rencontré Patrick Bruel !

Il sera dans le Tip Top Le Classement ce samedi 10/11 entre 10h30 et 13h00 et dans le Tip Top La Quotidienne le lundi 12, le mardi 13 et le mercredi 14/11 entre 19h et 20h !

Soyez fidèles à ces rendez-vous car l'album sera à remporter durant ces émissions !

Découvrez déjà quelques extraits d'interviews au micro de Bruno Tummers !