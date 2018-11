Remportez l'album de Kendji Girac en interview dans le "Tip Top" !

Alors que son troisième album "Amigo" paru le 31 août dernier est déjà disque d'or en Belgique, Kendji Girac caracole toujours en tête de l'airplay avec "Pour oublier" !

Son actualité restera brûlante car il sera bientôt suivi d'un deuxième single intitulé "Tiago" sous forme de déclaration d'amour à un ami d'enfance !

Il sera également en concert en Belgique le 29/03/2019 à Forest National !

C'est dans ce contexte que nous avons rencontré Kendji Girac !

Il sera dans le Tip Top Le Classement ce samedi 17/11 entre 10h30 et 13h00 et dans le Tip Top La Quotidienne du lundi 19 au jeudi 22/11 entre 19h et 20h !

Soyez fidèles à ces rendez-vous car l'album sera à remporter durant ces émissions !

Découvrez déjà quelques extraits d'interviews au micro de Bruno Tummers ci-dessus !