Rejoins Lou sur scène ce 7 octobre!

Avec Vivacité, nous avons décidé d’organiser une battle de danse lors de mon concert le 7 Octobre à Charleroi. Si tu veux me rejoindre sur scène pour danser, il va falloir que tu inventes une petite chorégraphie sur ma chanson " le garçon du couloir ", que tu te filmes et que tu envoies ta vidéo ici... Vous serez 2 à être tirés au sort parmi les meilleures vidéos… Bonne chance à toutes et à tous et rendez-vous le 7 octobre au Palais des beaux-arts de Charleroi avec Vivacité.