Rejoignez-nous au Baudet'stival!

Vivacité vous donne rendez-vous ces 6, 7 et 8 juillet à la place des Trois Fers de Bertrix pour une nouvelle édition du LuxairTours Baudet’stival. Une édition d’exception, puisque les organisateurs ont concocté une affiche avec des pointures de la chanson française notamment.

Un festival modeste au départ qui a réussi en quelques années à devenir l’un des rendez-vous musicaux incontournables de la province. Une fois encore, les organisateurs proposent une programmation de qualité. À côté des découvertes et des groupes prometteurs, on retrouve Calogero, Loïc Nottet, Louane, Cali ou encore Kyo… Autant d’artistes qui font des tubes et qui remplissent les salles partout où ils passent.

Pour cette 7 e édition, plusieurs nouveautés sont annoncées. Le festival s’est notamment doté d’un nouveau site internet et d’une application mobile. Un outil indispensable pour tout festivalier. Elle permettra en effet de consulter des informations sur les groupes, sur le line-up, sur les horaires de concerts et le plan du site. Cette application permettra aussi d’acheter directement des billets d’entrée ou encore de recharger, via Bancontact, Visa ou Mastercard, le support cashless pour acheter ses boissons.

Le festival a conclu également cette année un nouveau partenariat pour trois ans avec la Mutualité Chrétienne, qui assurera un accompagnement gratuit des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Et qui mettra à disposition des casques pour les enfants et des bouchons d’oreille.

Le site sera quelque peu réaménagé également. Un espace sera expressément dédié aux Food Trucks. Comme les autres années, le site du festival comprendra trois entrées. Et le stationnement se fera, gratuitement dans les rues avoisinantes.

L’an dernier, 16.000 festivaliers avaient foulé la place des Trois Fers. Les organisateurs espèrent faire encore mieux en 2018. Il semblerait que ce soit déjà bien parti !