Une animation unique pour Huy et sa région…

A Huy, il y a la Flèche Wallonne – et parfois le Tour de France… - , la foire, la patinoire de Noël… et le Rallye du Condroz. Depuis plus de 44 ans, début novembre, la région hutoise vibre aux sons des voitures de rallye pour une grande fête de l’automobile, du sport et de la convivialité.

Le rallye est une discipline du sport automobile quelque peu anachronique, mais populaire en diable. Une longue tradition du rallye existe en Belgique avec des épreuves de renom international… dont le Rallye du Condroz. Le rallye, c’est du spectacle très proche du public, un spectacle permanent, autant dans les " étapes spéciales " que dans le parc d’assistance où les spectateurs peuvent approcher de tout près les bolides et les pilotes. Situé en plein coeur de la ville, ce parc d’assistance attire chaque année des milliers d’amateurs et de " badauds ", émerveillés par ces voitures de rallye aux performances étonnantes.

Lors du Rallye du Condroz, le tracé concocté par les organisateurs permet une animation permanente dans le centre-ville : avec plus de 150 voitures au départ, le parc d’assistance est en permanence occupé par des voitures. Le parcours est composé de deux boucles de 3, 4 ou 5 tronçons chronométrés – appelés aussi étapes spéciales – avec passage à Huy, entre chaque boucle. Plusieurs tracés d’étapes spéciales sont devenus quasiment mythiques car empruntés pratiquement chaque année : Wanzoule, Ben-Ahin, Marchin, Goesnes, Villers-le-Temple, Modave, Strée,Engis,Villers-le-Bouillet… et le public afflue par milliers pour venir admirer les pilotes dans leurs oeuvres. L’an passé, ils étaient plus de 50.000 à répondre présents à l’appel du Royal Motor Club de Huy...

Plus d'infos ici...