Printemps Sans Pesticides : Jardiner et préserver la biodiversité, c'est possible !

Le Printemps Sans Pesticides spécial corona c’est quoi ?

Le Printemps Sans Pesticides spécial corona c'est quoi ?

Compte tenu du contexte actuel, toutes nos actions de terrains sont suspendues.

Mais notre volonté de continuer à vous informer sur les alternatives aux pesticides est toujours là ! C’est pourquoi, nous vous donnons rendez-vous sur notre site Adalia.be – conseils-au-jardin et sur notre page Facebook pour trouver plein de conseils en lien avec le jardinage et la biodiversité !



Vous avez des trucs et astuces à nous faire partager ou une question à nous poser ? Écrivez-nous ! Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.



Notre objectif est toujours le même : vous prouver que se passer des pesticides, c’est possible et c’est facile !